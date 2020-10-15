Бывший нападающий СКА Евгений Дадонов официально стал игроком «Оттавы». Клуб НХЛ объявил о подписании 3-летнего соглашения с экс-форвардом «Флориды». Сумма контракта 31-летнего игрока рассчитано на три года на сумму 15 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Дадонов набрал 47 очков (25+22) в 69 встречах. В четырех играх плей-офф россиянин отметился одной голевой передачей. Дадонов имел контракт с «Флоридой» на $ 4 млн в год.

Всего за карьеру в НХЛ Дадонов сыграл 280 матчей. Он забросил 91 шайбу и отдал 111 результативных передач с показателем полезности «минус 8» и 42 минутах штрафа. Дадонов задрафтован «Флоридой» в третьем раунде под общим 71-м номером на драфте-2007.