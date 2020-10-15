Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В игре 2-го раунда Хачанов выиграл у соотечественника Аслана Карацева. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался два часа тринадцать минут. Семнадцатая ракетка планеты Хачанов сделал две подачи навылет, избежав двойных ошибок и реализовав один брейк-поинт из двух. Его соперник, занимающий 117-ю позицию в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из трёх.

В четвертьфинале SPB Open Хачанов встретится с победителем встречи между казахстанцем Александром Бубликом и канадцем Милошем Раоничем.

Ранее турнир покинул россиянин Даниил Медведев, Андрей Рублев пробился в четвертьфинал.