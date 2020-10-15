CEO forZe Сергей MegioN Игнатко с юмором отнёсся к нестабильным результатам своего коллектива. Игнатко похвалил команду за выход в основную часть престижного турнира Flashpoint Season 2, на котором 12 коллективов с 9 ноября по 6 декабря разыграют $1 млн и 7 500 очков ESL Pro Tour в онлайн формате.

Представляю как горят жопы ставочников когда они ставят на наш csgo состав. Раз по струнам, раз по яйцам А вчера было сначала плохо, а потом хорошо, пробились в жирную по призовым лигу, flashpoint.

Многие пользователи с юмором оценили высказывание MegioN, пожелав удачи коллективу на основной части турнира.

ForZe проиграли свой открывающий матч в квалификациях против европейской команды Nexus со счётом 1:2, хотя были фаворитами. После этого российский коллектив выиграл пять матчей подряд, обыграв при этом Heretics, North, Nexus, HAVU и Gambit в финале со счётом 2:1.