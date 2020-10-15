Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поведала о своих ожиданиях результатов теста на коронавирус.

«Как же я устала уже сидеть в номере и ничего не делать. Боже, когда придет тест? Пожалуйста, быстрее», — сказала Туктамышева в сторис.

По словам Туктамышевой, она не думала. что так хочется пойти потренироваться.

Напомним, что в четверг группа Алексея Мишина добралась на сбор в Новогорск. Фигуристы находятся на самоизоляции и приступят к работе после того, как придут результаты тестов на коронавирус.

Напомним, Елизавета Туктамышева представила короткую программу под мелодию из балета «Спартак», постановщиками этой программы стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте. Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram отрывок одного из выступлений.