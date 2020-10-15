Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что текущие удачные выступления российской фигуристки Александры Трусовой связаны с трудом ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.

По словам Лайшева, такое достижение Трусовой — это ее дело, она талантливая и молодец. Лайшев считает в этом заслугу тренера Этери Тутберидзе, а не Евгения Плющенко.

«Если мы увидим все четверные прыжки у нее в программе на ближайших соревнованиях, это будет двигать наше катание вперед, и все это будет заслугой «Самбо-70» и родителей Саши», – приводит слова Лайшева «Чемпионат».

Напомним, на прошлой неделе Трусова победила на этапе Кубка России в Москве. В мае Трусова перебралась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Трусова под руководством Евгения Плющенко выучила новый четверной прыжок — ритбергер.