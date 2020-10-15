Российский теннисист Даниил Медведев объяснил поражение на турнире в Санкт-Петербурге, где он в трех партиях уступил американцу Райлли Опелке со счётом 6:2, 5:7, 4:6 и не смог защитить титул.

По словам Медведева, в этом матче его подвели нервы. Медведев не понимает, почему так произошло. Обычно, по его словам, он в важные моменты играет не хуже, чем любые другие.

«А тут, наоборот, весь матч играл хорошо, а когда было особенно важно действовать уверенно, как будто дрожали руки, если говорить именно про результат. Не спасал в важные моменты, отсюда и проигрыш», — сказал Медведев после матча.

Про руки Медведев сказал не в прямом смысле, а по действиям: не проходила подача, были ошибки, также принимались неверные решения по тактике.