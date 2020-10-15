Новый защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал возвращение в петербургский клуб. Ранее футболист перешел в стан команды Сергея Семака на правах аренды.

По словам Чистякова, настрой положительный, ведь он вернулся домой. Чистяков отметил, что возвращаться в Петербург очень приятно, это самая сильная мотивация. Его целью будет скорее влиться в коллектив, постараться попасть в основной состав и закрепиться там.

«Конечно, думал, что однажды удастся надеть футболку первой команды «Зенита» — ради этого и играл в футбол. Это всегда было моей мечтой», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Зенита».