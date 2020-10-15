Даниил Медведев покидает турнир ATP в Петербурге. «Зенит» взял в аренду с правом выкупа защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Эти и другие новости дня — на Nevasport.

Медведев вылетел с SPB Open, сложив чемпионские полномочия

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Действующий победить турнира сенсационном проиграл американцу Райлли Опелке. Матч завершился со счётом 6:2, 5:7, 4:6.

Хачанов вышел в четвертьфинал SPB Open, обыграв Карацева

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге. В игре 2-го раунда Хачанов выиграл у соотечественника Аслана Карацева. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Рублев вышел в четвертьфинал SPB Open

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. Во втором раунде соревнований Рублёв в трех партиях обыграл француза Уго Умбера — 4:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался два часа четырнадцать минут.

«Зенит» взял в аренду Чистякова

Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» официально договорились о переходе воспитанника петербургского футбола Дмитрия Чистякова на правах аренды. Аренда защитника рассчитана до конца сезона с правом выкупа. Чистяков уже находится в системе «Зенита», где играл за молодежный состав клуба до сезона 2015/16.

Дадонов подписал 3-летний контракт с «Оттавой»

Бывший нападающий СКА Евгений Дадонов официально стал игроком «Оттавы». Клуб НХЛ объявил о подписании 3-летнего соглашения с экс-форвардом «Флориды». Сумма контракта 31-летнего игрока рассчитано на три года на сумму 15 миллионов долларов. В прошлом сезоне Дадонов набрал 47 очков (25+22) в 69 встречах.

«Спартак» объявил о переходе Мозеса на правах аренды

Хавбек «Челси» Виктор Мозес официально стал футболистом московского «Спартака». Как сообщает пресс-служба клуба, нигериец перешел на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа. «Приветствуем его в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!» — отмечается в твиттере «Спартака».

«Краснодар» объявил о переходе Ионова

«Краснодар» официально объявил о переходе крайнего хавбека «Ростова» и сборной России Алексея Ионова. На официальном сайте «быков», написано, что футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. «Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца весны 2023 года», — отмечается в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Трусова выучила новый четверной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова выложила новую запись в своём инстаграме. В ней ученица Академии Евгения Плющенко продемонстрировала выполнение нового четверного прыжка. Трусова теперь умеет прыгать риттбергер.