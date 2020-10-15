Датская киберспортивная организация Astralis объявила о продаже своего игрока Патрика es3tag Хансена североамериканской организации Cloud9 по CS:GO. Киберспортсмен покинет клуб сразу после DreamHack Open Fall 2020, который пройдёт с 15 по 25 октября.

Генеральный директор Astralis Group Андерс Хёрсхольт считает, что этот трансфер станет самым крупным в истории киберспорта. Вопрос о том, будет ли организация подписывать нового шестого игрока и идти по направлению запасных киберспортсменов развеял Каспер Хвидт, являющийся директором спортивного направления организации. Хвидт заявил, что нового игрока фанатам определённо ждать не стоит.

Известный инсайдер Гийом neL Канело был первым, кто сказал о причине перехода датского игрока в организацию Cloud9.

Я уже был готов написать четыре гневных твита о том, почему это ужасная сделка, которую не стоит совершать, но затем Astralis сказала: «Cloud9 предложила нам слишком много, чтобы отказаться». Так что да, тут ничего не скажешь.

Менеджер Cloud9 Генри HenryG Григ выложил в твиттер информацию о финансовой стороне трансфера. Общие расходы на Петрика es3tag Хансена составили порядка $2,1 млн.

Колосс забирает самую яркую звезду датского ночного неба, чтобы укомплектовать состав Cloud9 поистине астрономической силой, — отметил HenryG.

Многие киберспортсмены поддержали переход датского игрока. Шведский киберспортсмен Йеспер JW Вексель считает, что перспектива быть основным игроком отличной команды намного лучше, чем сидеть на скамейке запасных у лучшей команды мира.

На мой взгляд, это показывает серьезную проблему ростеров, имеющих 6+ игроков. Зачем тебе быть запасным игроком в лучшей команде, когда ты можешь быть основным в очень хорошей? Мы здесь все для того, чтобы соревноваться, а будучи стартовым игроком, ты имеешь больше возможностей для этого, нет?

Полный состав Cloud9 выглядит следующим образом: