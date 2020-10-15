23-летний игрок команды Natus Vincrere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко высказался на счёт взаимодействия внутри коллектива после подписания обязательств с организацией. Василенко отметил, что медийная составляющая не смущает игроков и благодаря большому опыту все могут справиться с давлением.

Медийка нам в кайф, потому что мы хорошо общаемся вне “Доты”. Такое очень редко происходит, например, в любой моей команде до этого такого не было. Было какое-то общение 3+2, возможно. А здесь впятером мы отлично ладим и хорошо общаемся. Режим сна даже почти одинаковый у нас.

Нам пока не хватает уверенности. У нас слишком много сумбура, это, скорее всего, из-за какого-то волнения. Возможно, мы не чувствуем себя полностью командой. То есть у нас есть какие-то вещи, которые… Как сказать-то правильно… В общем, кто-то тянет одеяло на себя и пока что у нас нет общего одеяла, чтобы все могли укрыться.