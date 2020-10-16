GeneRaL: Мы игроки не самого высокого тира

24-летний украинский игрок состава Natus Vincere по Dota 2 Виктор GeneRaL Нигрини поделился своим мнением о текущей форме команды, а также сравнил свой уровень игры с европейскими коллективами.

Lil me alone: Мы можем победить любую команду, кроме Team Secret и OG

Valve добавила задержку 15 минут в матчах Dota TV

Edward возвращается в киберспорт

Украинский киберспортсмен 31-летний Иоанн Edward Сухарев сообщил подписчикам о скором возвращении на киберспортивную сцену CS:GO в качестве игрока.

Solo: Я думаю, что в Team Secret многое строится на Nisha

YXo: Команды выпрыгивают из трусов, чтобы показать свой максимум против NAVI

Украинский комментатор студии WePlay! Алексей yXo Малецкий не оценил негативных высказываний со стороны пользователей на состав Natus Vincere по CS:GO.

Virtus.pro и ForZe прошли на Flashpoint Season 2. Главные итоги

CEO forZe: Представляю, как горят жопы ставочников, когда они ставят на нас

CEO forZe Сергей MegioN Игнатко с юмором отнёсся к нестабильным результатам своего коллектива. Игнатко похвалил команду за выход в основную часть престижного турнира Flashpoint Season 2, на котором 12 коллективов с 9 ноября по 6 декабря разыграют $1 млн и 7 500 очков ESL Pro Tour в онлайн формате.

Самый дорогой трансфер в истории CS:GO. Es3tag перешёл в Cloud9 за $2.1 млн

Iceberg о взаимодействии в NAVI: У нас пока нет общего одеяла, чтобы все могли укрыться