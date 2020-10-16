УЕФА обсуждает изменения формата чемпионата Европы в связи с пандемией. Как сообщает The Sun, количество городов турнира может быть сокращено.

Сообщается, что в самом худшем случае, турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. Данное решение может быть принять, чтобы снизить количество поездок в условия пандемии коронавируса.

Как сообщает источник, одним из городов сокращения может стать Баку, который в данный момент находится в зоне конфликта с Арменией. Еще одним городом для сокращения может стать Санкт-Петербург.

Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.