Российский голкипер Александр Георгиев подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Соответствующее объявление значится на официальном сайте клуба.

Вратарь, пребывающй в статусе ограниченно свободного агента, продолжит играть клуб из Нью-Йорка, подписавший его 3 года назад. Сроки контракта не разглашаются. СМИ сообщают, что это двухлетний контракт на 2,5 млн долларов в год.

В активе Георгиева 34 игры в прошлом регулярном чемпионате, где он одержал 17 побед (две игры на ноль), отражая в среднем 91% бросков.

Ранее Георгиев вместе с российский нападающим «Торонто Мейпл Лифс» Ильей Михеевым подали документы в арбитражный суд, потому что были не согласны с квалификационным предложением по новому контракту.