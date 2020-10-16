Новобранец московского «Спартака» 29-летний крайний хавбек Виктор Мозес выразил отношение к переходу в московский клуб.

В своем заявлении в инстаграме Мозес отметил, что не может дождаться с встречи с новыми одноклубниками.

Очень рад переходу в „Спартак“, это один из величайших клубов в Европе. Сезон обещает быть интересным. Вперёд, „Спартак“!», — сказал Мозес.

Ранее «Спартак» взял Мозеса аренду. В прошлом сезоне футболист играл за миланский «Интер» на правах аренды. Нигериец сыграл участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. До этого Мозес выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.