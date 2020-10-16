Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной Перу Карлос Самбрано раскритиковал Неймара в игре второго тура отборочного этапа к ЧМ-2022 в Южной Америке со сборной Бразилии (2:4).

Самбрано не нравится, что он постоянно ждет малейшего фола.

«Честно говоря, Неймар – великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун», — приводит слова Самбрано Goal.

Самбрано объяснил, что Неймар упал в штрафной 4-5 раз, чтобы посмотреть, назначат ли пенальти, в конце концов он дважды достиг своей цели.

Карлос Самбрано играл за «Рубин» с 2016 по 2017 год под руководством Хави Грасии, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта» за € 3,5 млн. За казанский клуб в активе 24 матча и одна голевая передача. Сейчас Самбрано выступа за «Бока Хуниорс».