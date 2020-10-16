Российский теннисист Карен Хачанов пояснил, почему его выход в четвертьфинал на турнире SPB Open получился таким сложным. Хачанов в трех сетах переиграл другого россиянина Аслана Карцева.

По словам Хачанова, небольшая нервозная, хоть и контролируемая, всегда есть. Он ожидал тяжелый матч, поскольку знал, что Карацеву нечего терять, поскольку играет против более высокого по рейтингу игрока.

«Я ждал тяжёлый матч, но не думал, что он будет настолько тяжёлым. В начале матча все его мячи попадали в корт, ему нужно отдать за это должное. Он делал свое дело и делал его хорошо, поэтому в начале мне было тяжело», — сказал Хачанов после матча.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.