«Ростов» договорился с «Химками» о приобретении полузащитника Кирилла Боженова. Трансфер 19-летнего игрока произошел под занавес окна переходов в РПЛ. Боженов подпишет долгосрочный контракт с командой Валерия Карпина.

Божинов является воспитанником Академии Алексея Смертина. В 2018 году он перешел из клуба «Мастер-Сатурн» на правах свободного агента.

В текущем сезоне полузащитник отыграл в девяти играх РПЛ, в которых забил гол, получил три желтые и одну красную карточку.

Ранее «Ростов» продал Алексея Ионова в «Краснодар» и купил шведа Понтуса Альмквиста. Также «Ростов» приобрел у «Зенита» защитника Терентьева и отдал в аренду оборонца Чистякова.