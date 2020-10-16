Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о завершении комплектации команды в текущее трансферное окно. Аренда защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова стала последней сделкой.

По словам Медведева, у команды еще были дополнительные потребности, которые закрыть не удалось.

Но мы будем играть теми, кто есть, и готовиться к следующему трансферному окну», – приводит слова Медведева ТАСС.

Трансферное окно захлопывается после 17 октября. В этой кампании состав «Зенита» пополнили вернувшиеся из аренды полузащитник Андрей Мостовой («Сочи»), левый защитник Данил Круговой («Уфа») а также полноценные трансферы — из «Ливерпуля» защитник Деян Ловрен, из «Спортинга» – бразильский полузащитник Вендел.

Кроме того, клуб подписал новый контракт с полузащитником Далером Кузяевым, который 2 месяца находился без команды.