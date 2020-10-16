Экс-хавбек «Зенита», а ныне полузащитник «Рубина» Олег Шатов раскрыл подробности того, как отказался от перехода из «Зенита» в «Сочи».

Дело было зимой. К Шатову подошел гендиректор клуба Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен Медведев пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». Шатов отказался, сказав, что готов продлить контракт с «Зенитом», но в «Сочи» не поедет ни при каких условиях.

«А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это всё променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением», — приводит слова Шатова Sport 24.

Шатов рассказал, что общался с руководством «Сочи» и сказал, что перейдет только на полноценный контракт и попросил ту же зарплату, которая была у него в «Зените». Шатов объяснил, что знал, что ему откажут, но он не хотел играть в «Сочи», поэтому нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать.

Напомним, что Шатов выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год.