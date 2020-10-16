Сегодня на кортах СИБУР Арена состоятся четвертьфинальные поединки SPB Open . В 13.00 перед петербургской публикой появятся россиянин Андрей Рублев и австралиец Кэмерон Норри.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь:

Ранее Рублёв пробился в четвертьфинал, обыграв во втором раунде соревнований в трех партиях француза Уго Умбера — 4:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался два часа четырнадцать минут. За это время десятая ракетка мира Рублёв сделал девять эйсов.

Британец Кэмероно Норри во втором круге победил серба Миомира Кецмановича.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится в воскресенье, 18 октября. Действующий победитель россиянин Даниил Медведев сложил с себя чемпионский полномочия, проиграв во втором круге американцу Опелке.