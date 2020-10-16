Российский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение одного календарного года.

Спортсмен получил третий флажок в системе АДАМС. Сам Слепов рассказал, что ожидает новостей от РУСАДА по этому вопросу.

«Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы еще побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных, которые отправлял как в саму организацию, так и в Союз биатлонистов России», —приводит слова Слепова News.ru.

Напомним, в начале лета Слепов вошел в резервный состав сборной России на соревновательный сезон в этом году.

Ранее российский биатлонист поздравил выпускников с завершением учебного года и поделился воспоминаниями о школе.