Главный тренер сборной России Валерий Польховский озвучил условия, которые должны выполнить биатлонисты для допусках к первым в этапах Кубка мира в период пандемии.

В Контиолахти нужно приехать уже с результатами теста на COVID-19, переведенными на английский язык.

«Наши врачи выполняют все указания Роспотребнадзора, всем спортсменам и тренерам напоминают про меры безопасности. Мы планируем жить в отеле в Финляндии. Хотим немного раньше приехать, чтобы опробовать снег, — отметил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, новый сезон Кубка мира начнется в конце ноября в финском Контиолахти, где состоятся два подряд этапа. Затем два этапа подряд пройдут в австрийском Хохфильцене.

Мужская сборная России во вторник начала работу на тренировочном сборе в Алдане, который продлится до 4 ноября. Ранее Валерий Польховский сообщил о том, каким будет отбор в сборную России на Кубок мира по биатлону.