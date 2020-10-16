16 октября в рамках группового этапа DreamHack Open Fall 2020 между собой сойдутся лучшие команды европейского региона G2 vs Astralis и Vitality vs fnatic. Оба матча начинаются в 17:30 по мск.

G2 – Astralis

«Датские роботы» идут по лигам с невероятным стриком и обыгрывают каждый коллектив, раз за разом доказывая миру, что именно они являются лидерами CS:GO сцены. Недавняя победа на ESL Pro League Season 12 Europe позволила датской команде выйти на первое место в рейтинге HLTV.

Французы из G2, в свою очередь, играют очень нестабильно. В предыдущем турнире команда 25-летнего Кенни kennyS Шраба с треском проиграла fnatic, Complexity, Natus Vincere и AGO. Все противостояния, кроме польского состава AGO завершились со счётом 2:0.

Vitality — fnatic

Vitality в данный момент занимают четвёртую строчку в рейтинге HLTV и уступают только двум датским командам и Natus Vincere. Несмотря на тот факт, что коллектив слегка сдал свои лидирующие позиции, во вчерашнем матче против mousesports Vitality смотрелись достаточно уверенно и без проблем обыграли «мышек».

Fnatic показывают не самые стабильные результаты. Об этом говорят два последним матча против OG, в одном из который коллектив одержал победу, а втором потерпел поражение.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — csgomc_ru.