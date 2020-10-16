Приобретением у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова «Зенит» закрыл летне-осеннею трансферную работу по усилению состава. Раскрываем логику всех решений петербургского клуба в преддверии старта в Лиге чемпионов.

На вход

Деян Ловрен, центральный защитник. Полноценный трансфер — €12 млн

Хорвата взяли на замену ушедшему капитану Браниславу Ивановичу. Серб старше Ловрена, поэтому замена оказалась логична с точки зрения возраста. При этом оба футболиста примерно одного уровня.

Данил Круговой, левый защитник. Возвращение из аренды

«Зенит» вернул из аренды Кругового — крайний защитник молодежной сборной России весьма ценный актив. На этой позиции у Семака есть Юрий Жирков и Дуглас Сантос, однако каждый из них может сыграть и в другом месте. Круговой также может выйти на правый фланг.

Андрей Мостовой, атакующий полузащитник. Возвращение из аренды

Мостовой ярко показал себя в прошлом сезоне в составе «Сочи». Скорость, дриблинг, оригинальные и креативные атакующие идеи российского игрока позволяют ему бороться за место в основе с другими игроками ротации. При этом, «Зенит» покинули вингеры Ригони и Шатов, а значит потери нужно было возместить хотя бы количественно.

Вендел, центральный полузащитник. Полноценный трансфер — €20,30 млн

Как раскрыл Сергей Семак, «Зенит» искал более атакующего игрока: либо качественного вингера, либо футболиста, выступающего в роли «десятки». Семак отметил, что таких футболистов найти не удалось. Пришлось взять Вендела, который, безусловно, добавит «Зениту» вариативности в центре поля.

Чисто количественно Вендел «Зениту» даже нужнее. На позиции вингеров в схеме Семака могут сыграть Дриусси, Малком, Кузяев, Ерохин, Сутормин и Мостовой. А вот в центре поля, случись что с Оздоевым и Барриосом, образовалась бы дырка. Кроме них, пришлось бы рассчитывать на перевод в центр Дугласа Сантоса, пробы Леона Мусаева или задействование в центре Далера Кузяева, который на тот момент еще не был подписан, и Александра Ерохина, показывающего большую пользу в группе атаки.

Дмитрий Чистяков, центральный защитник. Аренда — €400 тысяч

В команде оставалось только три центральных защитника, один из которых молодой Данила Прохин. Брать иностранца «Зенит» не мог из-за лимита на легионеров (пришлось бы не брать Вендела). Выбор пал на Чистякова — своего воспитанника, который уже вызывался в сборную России и показал рост в играх за «Ростов» и «Тамбов». Чистяков не сыграет в Лиге чемпионов, поскольку его трансфер случился уже после отправки заявки. Защитник поможет «Зениту» в РПЛ, разгружая в каких-то матчах Ловрена или Ракицкого.

На выход

Бранислав Иванович, центральный защитник — завершение контракта

Будь серб чуть моложе — с ним бы наверняка продлили контракт. Скорее всего, переговоры о сохранении Ивановича имели место быть, однако игрок и клуб не договорились по срокам контракта и деньгам. Все-таки Иванович имел одну из самых больших зарплат в клубе.

Игорь Смольников, правый защитник — завершение контракта

«Зенит» был готов сохранить Смольникова в качестве игрока ротации, однако Игорь сам захотел сменить обстановку и переехал в «Краснодар». Его мотивом стало то, что в Краснодаре ему дали контракт сразу на два года, а не на один, как предлагал «Зенит».

Олег Шатов, атакующий полузащитник — завершение контракта

«Зенит» не устраивало, что Шатов никак не может набрать форму и сыграть продолжительное время без травм. В этой связи, его пытались отдать в аренду в «Сочи», чтобы затем продлить контракт с игроком, который набрал нужные кондиции, постоянно играя в старте. Шатов отказался и тем самым предопределил расставание с футболистом.

Эмильяно Ригони, атакующий полузащитник — продажа в «Эльче»

Как признался Семак, он бы сохранил Ригони в клубе, но лимит на легионеров обязывал расстаться с игроком, находящимся в клубе в статусе футболиста ротации. По новым требованиям все легионеры (8 человек) должны являться железными игроками основного состава.

Денис Терентьев, правый защитник — продажа в «Ростов»

Терентьев не претендовал на выход в основном составе — его текущий уровень существенно слабее Караваева. Когда появилась возможность, игрока продали в «Ростов». На позиции правого защитника также могут сыграть Дуглас Сантов, Круговой, Чистяков, Кузяев и Сутормин.

Эммануэль Маммана, центральный защитник — аренда в «Сочи»

Аргентинца отдали в аренду с одной целью — чтобы тот получил игровую практику после фактически двухлетнего перерыва вне игры. За этот сезон в «Сочи» «Зенит» посмотрит на здоровье пока еще молодого аргентинского защитника. Если все будет в порядке — Маммана может вернуться в следующем сезоне.

Александр Кокорин, нападающий — завершение контракта

Кокорин хотел в «Зенит». Семак хотел Кокорина. Но вмешались другие силы, которые пока никак себя не проявили. «Зенит» так и не дал внятного объяснения, почему не стал продлевать контракт с Кокориным.