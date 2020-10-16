Бывшая легенда «Спартака» Андрей Тихонов официально возглавил казахстанскую «Астану». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Нур-Султана.

На этом посту, празднующий сегодня свой юбилей (50 лет) специалист, заменит британца Пола Эшуорта, который исполнял обязанности наставника «Астаны» после увольнения чеха Михала Билека.

В последнее время Тихонов работал экспертом на телеканале «Матч ТВ», поигрывая за футбольную команду телеканала. В свое время Тихонов выступал за «Астану», куда отправился вместе со своим другом по «Спартаку» Егором Титовым в конце нулевых.

Напомним, что 20 лет назад Тихонов был отчислен из «Спартака» Олегом Романцевым, которого перестала устраивать игровая форма 30-летнего крайнего полузащитника. В 2010 году Тихонов вернулся в «Спартак», чтобы сыграть один матч в красно-белой форме и завершить карьеру.