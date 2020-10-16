Бывший полузащитник «Зенита», а ныне хавбек «Рубина» Олег Шатов рассказал о лучших тренерах, с которыми он работал в петербургском клубе. Шатов успел пересечься с пятью специалистами: Спаллетти, Виллаш-Боашем, Луческу, Манчини и Семаком.

По словам Шатова, на первом месте для него Боаш.

«При нем я показывал лучший футбол, раскрылся и наслаждался тем, что у меня получалось. Он нашел ко мне психологический подход», — приводит слова Шатова Sport 24.

На второе место Шатов поставил Мирча Луческу. По мнению Шатова, то, как он строил команду и доносил до информацию до футболистов через тренировочные моменты — было на уровне. Шатов отметил, что если бы Луческу попал в команду в возврате 50 лет, то мог бы поставить его и на первое место в списке тренеров, которые дали Шатову в футболе то, чего он хотел получить.