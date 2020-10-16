Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин оценил информацию английских медиа о возможном решении лишить Санкт-Петербург право проведения матчей чемпионата Европы.

По словам Сорокина, о таких планах и дискуссиях ему ничего неизвестно.

«Воспринимаем эту информацию как не очень достоверные слухи. Продолжаем подготовку к Евро», — приводит слова чиновника «Чемпионата».

Сорокин отметил, что находится в ежедневном контакте с коллегами из УЕФА, недавно провели круглый стол по отдельным аспектам организации Евро. Ничто не вызывает беспокойство.

Ранее The Sun дал информацию, что из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сократить список городов, принимающих матчи Евро-2020. В частности, сообщалось, что Баку и Санкт-Петербург могут стать такими городами.