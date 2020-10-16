Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что Алина Загитова в прошлом году хотела перейти в его академию.

Плющенко отметил, что Алина переписывается с его супругой Яной.

«Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

По словам Плющенко, Яна ей писала в этот раз, потому что у них есть шоу. Загитову приглашали, поскольку Плющенко и Рудковская владельцы шоу, а Загитова находилась не в спорте, поэтому решили ей сделать предложение.

Ранее в официальном «Инстаграме» команды Этери Тутберидзе появились скрины переписки олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской.