Коронавирус: сколько заболевших в России на 16 октября

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 15 150 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 232 смертей от коронавируса, а 8 485 человека выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 289 008.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 369 313 человек, из них уже выздоровели 1 056 582 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 23 723 человек.

По всей стране за время пандемии было проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 5049 случая заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 647 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 448 новых заболевших.