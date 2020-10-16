Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко разъяснил информацию о нюансах работы с Александрой Трусовой и Аленой Косторной в его академии.

Плющенко отметил, что Сергей Розанов действительно уже довольно давно не занимается с Трусовой, а работает с Аленой.

«У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Также Плющенко озвучил, что Елена Ильиных прекратила работать с Трусовой. По его словам, они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, после чего пришли к выводу, что не срослось.

Ранее Евгений Плющенко подтвердил, что Алина Загитова в прошлом году собиралась прийти в его академию.