Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал об отношении к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

Шатов отметил, что очень уважает Дзюбу как спортсмена — за характер и путь, который он прошел. Однако в жизненном плане они не сходятся, поэтому не общаются.

«Мы никогда не были с ним друзьями. Мы не враги, не пылесосим друг друга, не поливаем грязью, но мы два разных человека. Он считает, что вот так нельзя поступить в одной ситуации, я же считаю, что можно. И наоборот», — приводит слова Шатова Sport 24.

Шатов подтвердил, что у них с Дзюбой были конфликты, однако не хочет выносить на публику личные разговоры.

Напомним, что Шатов покинул «Зенит» перед начало этого сезона, выступая за сине-бело-голубых с 2013 года.