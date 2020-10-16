Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят в третьем этапе Кубка России в Сочи. Об этом рассказала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причиной стал коронавирус одного из партнеров, тест на который они прошли накануне.

Третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи состоится без зрителей. Турнир пройдет с 23 по 27 октября.

В августе стало известно, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оставили прежнюю произвольную программу на сезон-2020/21.

В прошлом сезоне пара выиграла чемпионат России и чемпионат Европы, а также два этапа серии Гран-при по фигурному катанию.