Басманный суд Москвы вынес приговор последнему из десяти фанатов ПФК ЦСКА Павлу Кудряшову за драку на Курском вокзале, произошедшую в 2018 году. Драка унесла жизнь одного человека. Как сообщает Москва.ру, фанат получил три года условно. Также Кудряшову дали испытательный срок на три года.

«Павел Кудряшов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — цитирует пресс-службу Басманного суда Москва.ру.

Ранее суд вынес приговор девяти другим болельщикам ЦСКА, среди которых четверо были приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима. Один из них, Дмитрий Денисов получил шесть лет, Михаил Милевский — семь, Иван Стеняев и Андрей Жуманов получили по одиннадцать лет. Других обвиняемых суд приговорил к условным срокам.

Напомним, 27 июля 2018 года около 02:15 на стоянке поезда Петербург — Нижний Новгород на платформе Курского вокзала случился конфликт между двумя группами мужчин. В ходе произошедшей драки 30-летний пассажир получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.