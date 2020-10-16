Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на слова полузащитника «Рубина» Олега Шатова. Ранее экс-хавбек «Зенита» сказал про Малафеева, что «не сядет с ним в одну лодку», вспоминая историю с его переходом в «Краснодар».

По словам Малафеева, ему показались очень странны высказывания Олега, ему казалось, что у них не было проблем.

«Руку пожмёт, но при этом вместо комфортной лодки, выберет спасательный жилет. Я даже не понимаю, о чём он говорит. Надеюсь, он наберёт меня и объяснит свою претензию. Или подробно выскажется в прессе, в последнее время это стало более популярным, чем личное общение», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

В 2018 году Малафеев был в руководстве «Зенита» и занимался переходом Шатова в «Краснодар» на правах аренды.