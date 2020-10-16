Издание Москва.ру провела исследование, выяснив, у кого из футболистов «Спартака» самые сочные ягодицы.

Первым своей пятой точкой выделяется полузащитник сборной России Роман Зобнин. Также издание отмечает попу ветерана «Спартака» Андрея Ещенко. Мелькает задницей и отданный в аренду в подмосковные «Химки» защитник Николай Рассказов.

Опорник Алекс Крал выделяется не только шевелюрой, но и сочными ягодицами. Также в этом плане отмечается шведский форвард Джордан Ларссон, хотя и подчеркивается, что его попка недостаточно накачана.

Наконец, самая прекрасная задница была найдена у центрального защитника Самуэля Жиго. По мнению издания, его ягодицы смотрятся максимально эффектно.

Напомним, что «Спартак» в 11-м туре РПЛ сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится в субботу, 16 октября.