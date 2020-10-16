Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе.

Плющенко сообщил, что не хочет ни с кем ругаться и даже сообщил, что с Тутберидзе был разговор в конце соревнований — Евгений предложил мирную историю, без ссор. Плющенко призвал не выдумывать некоторые вещи, прекратить спор.

«Мы были за мир. Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в межсезонье в Академию Плющенко от группы Тутберидзе ушли Александра Трусова и Алена Косторная.