Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче четвертьфинала Рублёв в двух партиях со счётом 6:2, 6:1 переиграл британца Кэмерона Норри.

Матч продолжался чуть больше часа. За это время десятая ракетка планеты Рублёв три раза сделал эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из одиннадцати. В активе его соперника три подачи нвылет, шесть двойных ошибок и ни одного брейка.

В полуфинальной игре Рублёв встретится с победителем матча между Стэном Вавринкой (Швейцария) и канадцем Денисом Шаповаловым.

Турнир в Санкт-Петербурге начался 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, который накануне сложился полномочия, проиграв в трех партиях американцу Опелки.