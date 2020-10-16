После окончания Battle Pass 2020 Valve выпустила обновление, которое затронуло игровую составляющую Dota 2 и добавила новую сокровищницу Autumnal Treasure 2020. В сундук входят двенадцать наборов, среди которых сеты на: Nyx Assassin, Leshrac, Medusa, Vengeful Spirit, Weaver, Clockwerk, Faceless Void, Doom, Sven, Axe, Crystal Maiden, Tusk, а также редкого курьера Blazing Hatchling, который похож на детёныша Phoenix.

Если раньше каждую сокровищницу необходимо покупать за реальную валюту, то Autumnal Treasure 2020 можно приобрести за 10 000 осколков Dota Plus, которые теперь может получить каждый игрок, выполняя различные достижения в игре.

Valve также поделилась своими планами на обновление рейтингового сезона MMR. Теперь каждый игрок сам в состоянии принять решение, необходима ли ему калибровка или нет.

К дополнению, в клиенте Dota 2 появится возможность бороться со смурфами и токсичными пользователями с помощью аналога «Патруля» из другой игры от Valve CS:GO.