Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 11-го тура РПЛ с «Химиками» призвал журналистов не обращать внимание на форварда Александра Кокорина, который после перехода московский клуб практически не играет, восстанавливаясь после повреждения.

По словам Тедеско, его очень много спрашивают про Кокорина. Он пришел из «Сочи», потом была большая пауза, Кокорин много пропустил и не прошел сборы. Придя «Спартак», получилось, что у него было много травм и ему нужно восстанавливаться.

Пожалуйста, оставьте Кокорина в покое, дайте ему спокойно готовится», — сказал Тедеско.

Напомним, в матче 11-го тура «Спартак» сыграет с «Химками». Встреча состоится в субботу, 16 октября.