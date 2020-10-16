Кандидат в сборную России воспитанник петербургского футбола Павел Могилевец оформил полноценный переход в «Химки». Игрок заключил контракт с подмосковным клубом сроком на один год.

Ранее Могилевец выступал за «Рубин». А до этого выступал за «Зенит» и «Ростов». В составе сборной России Могилевец сыграл четыре матча.

В текущем сезоне Могилевец в составе «Рубина» сыграл лишь в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле восемь минут, и не отметившись результативными действиями. Полузащитник не сумел пробиться в основной состав команды Леонида Слуцкого.

В прошлом сезоне РПЛ в его активе было 20 матчей и три голевых паса.