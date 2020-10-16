Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал свой прогноз на поединок в легком весе за чемпионский пояс между Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом дивизиона Джастиным Гэтжи.

Чимаев прогнозирует победу Хабиба.

«70 на 30 в его пользу. Но Джастин тяжело бьёт. Если он попадёт, то случиться может всё что угодно. Посмотрим», — цитирует Чимаева Sport24.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Крайним оппонентом Хабиба был Дастин Порье. Российский спортсмен выиграл у американца в сентябре 2019 года. В активе Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае побил Тони Фергюсона. У него 22 победы и два поражения в 24 боях в MMA.