В Санкт-Петербурге завершился мемориал Н. А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию. Сегодня, 16 октября, состоялась произвольная программа у мужчин.

Победу одержал Андрей Мозалев. По итогам двух программ он заработал 248, 61 балл. На втором месте Роман Савосин, выигравший произвольную программу. За произвольную Савосин заработал 161,43 балла, а по итогам двух программ — 241,38. Третье место на турнире занял Артем Лежеев, у которого 225, 02 балла.

В заявке на турнире также числился Макар Игнатов, но он снялся с соревнований еще до короткой программы. Не вышел на лед и Илья Котляров.