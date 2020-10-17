«Зенит» проведет домашний матч одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Соперником команды Сергея Семака станет «Сочи».

После десяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в чемпионате России. Столько же очков у «Спартака», однако красно-белые уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Сочи» также идет в группе лидеров. У команды Владимира Федотова 19 очков и пятое место.

Ожидается, что у «Зенита» не сможет сыграть бразильский форвард Малком из-за повреждения. Зато сможет дебютировать другой бразилец Вендел. Также вернулся в строй аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.

По информации Сергея Семака, в составе «Сочи» выйдут все арендованные футболисты у «Зенита», в том числе Эмануэль Маммана.