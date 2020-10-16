Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная занялась раскаткой новых коньков посередине сезона.

Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко в интервью порталу «Спорт-Экспресс». По словам специалиста, сейчас у Косторной все в порядке за исключением сломанных ботинок: позавчера фигуристка начала обкатывать новую пару.

«Это займет время. Но мы также готовимся к четвертому этапу, накатываем произвольную программу, она готова», — сказал Плющенко.

Также Плющенко отметил, что программа Косторной авторства Ше-Линн Бурн дорабатывалась по видеосвязи, однако Сергей Розанов смог перенести ее на лед. «У меня была большая мечта, чтобы программу поставила Ше-Линн, стоит она немалых денег», — сказал Плющенко.

Напомним, на контрольных прокатах Алена Косторная успела представить только короткую программу.