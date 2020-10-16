Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался об адаптации Алены Косторной в академии «Ангелы Плющенко».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Плющенко сообщил о том, что сейчас Косторной комфортно заниматься в академии. «У нее свой лед, очень мало спортсменов катается на их тренировках. А чего жаловаться? Хореография, танцы, массажи. Работать надо, и все», – рассказал тренер.

Напомним, об уходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе стало известно в конце июля 2020 года. Фигуристка начала тренировки в академии Плющенко уже в августе.

На контрольных прокатах сборной России Алена Косторная успела показать лишь короткую программу, поскольку произвольную пришлось менять.