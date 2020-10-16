Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на критику со стороны Валерюса Мижикурскиса, агента защитника клуба Николая Рассказова.

В интервью порталу «Чемпионат» Тедеско заявил, что не говорил о том, что Рассказов больше не сыграет за «Спартак». Тренер придерживается позиции «Никогда не говори «никогда», и ему нравится Рассказов.

«Главный критерий футболиста для нас – его игра. Я рад, что Николай остался в «Спартаке» и ушёл в аренду, чтобы получать практику», — сказал тренер, подчеркнув, что понимает агента, расстроенного тем, что футболист не выходит на поле, однако он всегда был честным с игроками.

«Для игрока важно играть, а для агента важно быть прощёным. Я могу его простить», — заявил Тедеско.