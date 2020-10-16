В Санкт-Петербурге на всероссийских соревнованиях «Мемориал Н.А. Панина» завершился турнир в мужском одиночном катании.

Победу по результатам двух программ одержал подопечный Кирилла Давыденко Андрей Мозалев, он набрал 248.61 балла за свои прокаты. В произвольной программе он упал с четверного флипа, недокрутив прыжок.

Второе место занял Роман Савосин, набравший 242,68 балла, он исполнил три четверных прыжка, один из сальховов вышел неудачно. В тройку призеров также вошел Артем Лежеев с результатом 225.02 балла.

Представитель Азербайджана Владимир Литвинцев выступал вне общего зачета.

Лучшие фото с выступления мужчин в произвольной программе на турнире в Санкт-Петербурге — в репортаже Nevasport: