Российские фигуристы, чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Об этом сообщил тренер пары Александр Жулин.

Причина — состояние здоровья партнерши, ее проблемы с коленом.

«Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лед Вика выйдет примерно в середине следующей недели», — сказал Жулин, чьи слова цитирует портал РИА Новости. По мнению тренера, пропуска этапа в Сочи стал естественным для пары.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве и снялись с соревнований из-за проблем партнерши с коленом: фигуристка больше не могла терпеть боль.