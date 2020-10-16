Стример и комментатор Евгений Sh4dowehhh Алексеев ввязался в очередной конфликт, связанный с новыми правилами трансляций матчей турниров сторонних пользователей. Михаил Olsior Зверев раскритиковал Алексеева за его пиратство, монетизацию трансляций и обход правил Valve.

Интересно, кстати, это как в цирке называется — пиратить контент у людей, которых называешь клоунами без кд? Ну ладно, главное, что сам клоуном не являешься, когда год монетизируешься за счет трансляций киберспортивных, хотя в правилах Вальв это запрещено.

Ответ на критику Зверева не заставил себя долго ждать. Sh4dowehhh сразу же включился в перепалку и аргументировал свою позицию тем, что он не нарушает никаких правил.

Как называется, когда опираешся на правила по поводу монетазации, но при этом называешь человека пиратом, коим по тем же правилам он не является?)

Olsior настойчиво продолжил вести словесные дебаты, заметив, что его оппонент действительно нарушает правила от разработчиков игры и боится принять обвинения в свой адрес.

Коммерческое использование своей трансляции — нарушение правил коммьюнити трансляций. Человек, который нарушает правила коммьюнити трансляций — пиратит трансляции. Почему тебя так задевает слово «пират» и почему ты пытаешься к этим правилам аппелировать, когда тебе на них пофиг?

Сообщество с воодушевлением отреагировало на новый конфликт между стримером и комментатором, однако, преимущественно, на этот раз встало на сторону Olsior.

Sh4dowehhh уже не раз ввязывался в провокационные конфликты. 5 октября он опубликовал одну фразу в твиттере ESLDOTA2 и добавил несколько смайликов клоуна. В ответ на это аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов резко высказался против коллеги, обвиняя его в том, что он сам виноват в ужесточении от ESL.