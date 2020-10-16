Сегодня, 16 октября, в Петербурге на катке СШОР по фигурному катанию завершились Всероссийские соревнования «Мемориал Н.А. Панина» в мужском одиночном катании.

Победу на турнире взрослых одержал петербуржец Андрей Мозалев. Он набрал в сумме за две программы 248,61 балла, выиграв короткую программу и став вторым в произвольной.

Второе место на соревнованиях занял Роман Савосин, он стал лишь четвертым в короткой программе, но выиграл произвольную и по сумме баллов смог забрать серебро. Его результат — 242.38 балла.

В тройку призеров вошел еще один фигурист из Петербурга — Артем Лежеев, он набрал за два проката 225,02 балла.

Лучшие моменты выступления фигуристов в произвольной программе можно увидеть в нарезке от Nevasport: